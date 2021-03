Resti umani rinvenuti in un terreno a Pescosolido, notizia sconcertante per il paese. Nella serata di ieri le forze dell'ordine sono state allertate per la presenza, in zona Vallefredda, di ossa umane. Ad essere avvisato il sindaco Donato Bellisario.

"Sono uscito dai carabinieri ieri sera tardi. Oggi con il medico legale si procederà a fotografare le ossa rinvenute, che per ora mi sono state affidate in custodia giudiziale e attualmente sono nel cimitero di Pescosolido - continua il primo cittadino - Nella giornata di oggi saranno fotografati i resti: costole e ad un osso della colonna vertebrale. Sto contattando il medico legale e appena disponibile avviserò i carabinieri". Intanto a Pescosolido c'è sconcerto tra i cittadini.