"L'Aifa ha deciso di estendere, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale" -così l'agenzia italiana del farmaco comunica la sospensione precauzionale del vaccino.

"Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei" - proseguono dall'Aifa sottolineando che saranno rese note tempestivamente le modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.