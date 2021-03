Nella serata di ieri, ad Acuto, i militari della locale Stazione Carabinieri nel corso dei consuetudinari servizi per il rispetto della normativa per limitare la diffusione del Covid-19, hanno sorpreso 10 ragazzi del posto in assembramento e privi dei DPI che erano in procinto di giocare una partita di calcetto, attività vietata dalle norme attualmente in vigore.

La prevista sanzione amministrativa è stata comminata ai genitori degli stessi, poiché minori, di età compresa tra i 14 e i 15 anni.