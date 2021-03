Uno schianto fatale sotto gli occhi del fidanzato. E' morta così Irene B., studentessa torinese di 25 anni. La tragedia a Oulx, in borgata Vazon.

L'auto sulla quale viaggiava con il fidanzato è finita in un dirupo. Il suv ieri notte, poco prima di mezzanotte era rimasto impantanato nella neve e per liberarlo i due ragazzi si erano divisi i compiti. Lei alla guida, lui dietro a spingere la macchina. Durante le manovre per liberare il veicolo però l'auto è scivolata sulla neve ed è finita in un dirupo a bordo strada. La giovane è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo.

Sul posto la macchina dei soccorsi ma per la giovane è stato tutto inutile. Illeso il fidanzato di 24 anni, anche lui di Torino, che, sotto shock ha dato l'allarme.