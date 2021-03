Ore di attesa quelle di oggi per i familiari di Alessandro Forletta, rinvenuto senza vita venerdì pomeriggio il località Collepiano, nel Comune di Balsorano, in Abruzzo.

Il corpo del trentanovenne si trova all'obitorio dell'ospedale di Avezzano e si aspetta che venga eseguita l'autopsia così da poter poi predisporre il funerale, una volta che la salma verrà riconsegnata alla famiglia.

Intanto la ditta incaricata di eseguire il servizio funebre, la "Santa Restituta", ha appeso in città dei manifesti per annunciare la morte dell'uomo specificando che sarà comunicata in un secondo momento la data dei funerali.

"Ci stringiamo in un forte abbraccio collettivo al nostro compagno Carlo Forletta per la scomparsa del fratello scrive il circolo "Gramsci" del Prc di Sora A Carlo, alla sua cara madre, e alla sua famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze.