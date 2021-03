Un brutto risveglio per gli sportivi del territorio, si è spento Luigi De Carolis, volto noto in ambito calcistico locale. «Una notizia molto triste in questa uggiosa domenica mattina: ci ha lasciato Luigi De Carolis. Luigino ha rappresentato un'istituzione per il calcio roccaseccano. Ebbi modo durante l'estate di conoscerlo meglio grazie a Fabio Talpa, e ci fu subito molto rispetto e chiarezza in ciò che si doveva fare, cosa che nel calcio non sempre è all'ordine del giorno. Il suo impegno per l'Asd Roccasecca Tst è noto a tutti, il suo amore per i colori della squadra della sua città anche.

Quest'anno il giorno prima dell'esordio in Juniores Élite nel suo ufficio siamo stati fino a tarda serata a prepararci per la gara, per farci trovare pronti, belli e pimpanti - lo ricorda così Alessandro Vincitorio - Il giorno dopo quello più in forma era lui, lì sulla tribuna a sostenere i ragazzi nonostante le restrizioni Covid. Per chi lo conosceva meglio, va via un pezzo di storia del paese di Roccasecca e lascia in eredità alla sua gente ricordi di momenti belli e ricchi e di genuina vita popolare, l'amore per il calcio e l'esempio di come si possa fare delle proprie passioni una straordinaria storia di comunità».