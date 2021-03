Messa in sicurezza della superstrada Sora-Ferentino, nel tratto verolano. Conclusi gli interventi di sistemazione di alcuni giunti sconnessi tra Castelmassimo e il Giglio. Un tratto spesso alla ribalta della cronaca per i disagi riscontrati nel tempo dagli automobilisti. Adesso arriva un appello dell'associazione "Radio Boville" per la sistemazione di altri tratti che necessitano attenzione, tra cui quello tra lo svincolo di Boville Ernica e Giglio.

«Soprattutto nel tratto dopo l'autovelox di Veroli, in direzione Giglio, ci sono giunti sconnessi che creano non pochi problemi agli automobilisti. Confidiamo in un tempestivo intervento anche in altri punti dell'arteria».

Ricordiamo che per quanto riguarda altri importanti lavori sulla Ss 214 nei prossimi mesi si provvederà a sistemare l'intero tratto della Sora-Ferentino, infatti sono diversi i punti che necessitano di essere messi in sicurezza.

Un piano viabile, quello della superstrada Sora-Frosinone che sarà completamente rinnovato.

Intanto ricordiamo che sono nuovamente attivi i due autovelox che si trovano sulla Ss214, nel tratto di Veroli in direzione Frosinone, e nel territorio di Monte San Giovanni Campano verso Sora.