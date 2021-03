Diversi i cittadini che hanno usufruito del taxi sociale, in particolare per raggiungere le strutture sanitarie della Capitale ma non solo. In tanti vengono accompagnati anche per sottoporsi a terapie in città. Spostamenti brevi che però sono necessari per poter gestire patologie e malattie e che, per alcuni, fanno la differenza nella gestione del dolore quotidiano. Per chi non ha nessuno, non ha familiari o ha difficoltà il taxi sociale rappresenta uno strumento fondamentale per accedere alle cure, in città e non solo. È necessario ovviamente contattare i Servizi sociali con qualche giorni di anticipo per poter permettere di organizzare lo spostamento.

A fronte di un piccolo pagamento, che viene calcolate in base all'Isee, il servizio si è dimostrato una buona alternativa per tanti. Per quanto riguarda invece i nonni, in questi giorni ii ragazzi del servizio civile stanno contattando telefonicamente tutti i nominativi forniti dai centri cittadini. Telefonate per sapere se qualcuno ha esigenze particolari, se ha bisogno di svolgere qualche servizio. Ma anche per affrontare "insieme" questo momento difficile e contrastare quel senso di solitudine che, da oltre un anno, ha confinato i nonni lontano da amici, parenti, nipoti e attività ludiche e sportive.

Già alcune consegne di medicinali sono state effettuate, ma sono diverse le esigenze che possono concretizzarsi nella quotidianità degli anziani. Per loro e per chi ne ha bisogno è possibile contattare i Servizi sociali.