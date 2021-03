Il contributo per l'acquisto di materiali, strumenti e servizi idonei allo svolgimento della didattica digitale integrata per gli studenti disabili è stato destinato agli istituti scolastici della città fluviale. Questa la decisione assunta dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione diretto da Annagrazia Longo. Una decisione per dare la possibilità agli istituti di poter acquistare il materiale necessario per gli alunni disabili, al pari di iniziative simile in altri comuni del territorio circostante.

«È stata una scelta ponderata – ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo – Abbiamo scelto di dare questo contributo direttamente agli istituti scolastici affinché siano proprio loro, che ogni giorno seguono i ragazzi, a poter valutare quali sono le reali e fondamentali esigenze. In questo momento le scuole sono quelle direttamente interessate dalla didattica a distanza e proprio loro possono intervenire, grazie a questo contributo, a quelle che sono le esigenze degli studenti con disabilità». Ancora una mano tesa, da parte delle amministrazioni, a chi soffre di più gli effetti devastanti di questa pandemia.