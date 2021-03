Compagnia dei carabinieri di Alatri in lutto per la morte ieri mattina di Roberto Ceci in servizio presso la Stazione di Guarcino. L'uomo di 55 anni residente nella zona di Santa Barbara a Vico era molto attivo vista la sua adesione al locale comitato. Una notizia che ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano a cominciare dai suoi familiari, colleghi e amici. Profondo cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino di Vico nel Lazio Claudio Guerriero e anche dall'intera comunità di Guarcino.

Tanti i messaggi di cordoglio che sui social. «ll comitato e l'intera comunità di Santa Barbara si stringe intorno alla famiglia del caro Roberto in questo momento difficile di dolore. Ciao Roberto rimarrai per sempre nei nostri cuori», questo il loro ricordo. La salma sarà tumulata questa mattina al cimitero di Vico. Alla famiglia tutta le condoglianze della redazione.