Un viaggio "speciale" quello che ha fatto mamma Rita con la sua piccola Azzurra. La bimba è nata nei giorni scorsi, 3,200 chili di puro amore per una neonata che rappresenta un raggio di sole in questo periodo così buio. A scortare mamma Rita con la sua piccola, gli "angeli" della Misercordia di Roccasecca che l'hanno prelevata dall'ospedale Santa Scolastica e l'hanno riportata a casa da papà Roberto e dalla sorella maggiore Melania. E proprio nel giorno del compleanno del suo papà Azzurra ha fatto il suo ingresso in casa.

A far nascere la piccola è stata l'ostetrica Stefania D'Auria che ha salutato con emozione mamma Rita e la piccolina prima del loro rientro a casa. Ancora una volta la Misericordia di Roccasecca lascia il segno, una grandissima squadra che con l'amore e con il sorriso ma soprattutto con professionalità, sta lavorando su tutto il territorio a sostegno di chi ha più bisogno. Un battito in più per il grande cuore della Misericordia.