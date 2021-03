Si articolano su cinque grandi direttrici le proposte che il gruppo di minoranza della "Fiuggi Viva" ha formalizzato al tavolo della commissione consiliare "Risorse e Programmazione Economica", che tornerà a riunirsi martedì prossimo. Turismo, medicina e salute, cultura e sport, innovazione tecnologica e privatizzazione di ATF S.p.A.

Se si esclude l'ultimo punto che ovviamente riflette una specificità territoriale, il resto si sposa perfettamente con il piano strategico tracciato dalla Comunità Europea "Next Generation EU". I punti cardini su cui si proverà a costruire l'Europa del domani con lo sguardo particolarmente rivolto alle generazioni future.

Coerentemente con il loro percorso politico Martina Innocenzi. Alessandra Pirazzi ed Angelo Terrinoni tutto questo ancor prima che in sede istituzionale hanno reputato giusto condividerlo, così come si conviene ad una formazione politica seria, perché tale è la "Fiuggi Viva", con le organizzazioni sindacali, con le categorie economiche e con le associazioni territoriali senza scopo di lucro.

Quindi un centro estivo covid free all'interno della Fonte Anticolana destinato alle famiglie ed al turismo di prossimità; spazi attrezzati in diverse aree della città per consentire le prestazioni in smart working con pacchetti "vacanze –lavoro" (Fonti Anticolana e Bonifacio VIII, campo da golf, centro sportivo; Una bike - line sul percorso della pista ciclabile con servizio bike-sharing presso le Fonti Anticolana e Bonifacio VIII; un ricco palinsesto di eventi estivi da condividere con le associazioni culturali; il potenziamento dei servizi sanitari coinvolgendo la Asl territoriale per ragionare su telemedicina, centri clinici post covid, guardia medica ed altro ancora; promozione del nuovo Palcongressi; pacchetti legati alle destinazioni turistiche in linea con il bando della Regione Lazio.

In sintesi quella "Smart City" alla quale Fiuggi deve guardare con convinzione se davvero vuole recitare un ruolo importante nel turismo del futuro.

Di positivo soprattutto il fatto che su questo si è già detta allineata l'intera maggioranza. Ennesima prova dei tempi che cambiano nel contesto di un consiglio comunale, tutti compresi nessuno escluso, che per qualità e competenza si sta dimostrando il migliore di sempre.