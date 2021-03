Il bonus Cultura 2021 è stato riconfermato. È rivolto a chi compie 18 anni quest'anno, si può avviare l'istanza di accesso al beneficio sull'app18. A dare notizia dell'iniziativa è stato l'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Morolo. Prima di farlo occorre registrarsi, o meglio accedere al portale e necessariamente c'è bisogno dell'identità digitale Spid disponibile presso uno dei tanti provider certificati e sottoscrivibile dagli studenti che non ne hanno ancora una. Nel caso ne siate già in possesso, potrete accedere al portale come in ogni altro sito governativo italiano utilizzando le credenziali d'accesso e il sistema di sicurezza Otp associato allo Spid stesso.

Se, invece, non avete ancora un'identità digitale, allora dovrete tassativamente richiederla ad uno degli attuali identity provider. Ottenuta l'identità digitale, accediamo al portale web e seguiamo le istruzioni per richiedere il bonus comprovando la nostra età anagrafica correlata allo Spid e certificata da questa carta d'identità digitale. Cosa si può acquistare: (elenco completo aggiornato sul sito web di 18App): biglietti e ticket per concerti ed eventi musicali; biglietti per accesso musei, mostre, eventi culturali, parchi naturali; libri (inclusi audiolibri e libri elettronici; iscrizione a corsi di musica, di recitazione e di teatro oppure di lingua straniera; abbonamenti a giornali periodici. C'è da evidenziare inoltre che per i nati nel 2002 il bonus 18 anni è ancora in standby la procedura di avvio è in corso di definizione.