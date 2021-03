Elisa Macciocca è stata ritrovata. La donna, 51 anni, residente in centro, è stata rintracciata ad Ostia, grazie alle segnalazioni di alcuni telespettatori che avevano seguito l'ultima puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?".

Grazie quindi ad uno di essi, Elisa ha avuto modo di mettersi in contatto con la famiglia ad Alatri e di rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute. Di lei si erano perse le tracce dal 13 febbraio scorso, quando era ripartita in treno da Foggia. Com'era stato intuito, Elisa non si è mai fermata a Frosinone, dove ad aspettarla c'era il fratello, ma ha proseguito la sua corsa fino a Roma, spostandosi poi in periferia.

Da quel momento, tutti i familiari sono entrati in apprensione, non sapendo dove fosse la loro congiunta, situazione che li ha spinti a rivolgersi anche alla seguitissima trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Fino all'epilogo positivo di ieri.