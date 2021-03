Ieri mattina, qualche ora prima che venisse ufficialmente annunciato che da lunedì tutto il Lazio sarà zona rossa, il consigliere regionale della Lega Angelo Tripodi, che segue costantemente da vicino l'evolvere della situazione della pandemia, spiegava in un post trasferito a tutta la sua rubrica telefonica che si sarebbe battuto come un leone per cercare di scongiurare che si potesse arrivare a dichiarare zona rossa l'intera regione, e che avrebbe proposto come alternativa un rafforzamento dei controlli per garantire il massimo rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria.

Sempre ieri mattina, l'automobile alla guida della quale eravamo partiti da Latina per raggiungere la Ciociaria, alle 9.30 incrociava il cartello di confine tra la provincia pontina e quella di Frosinone, un cartello che ieri ancora separava i due territori «colorati» in modo diverso, arancione uno e rosso l'altro. Varcare la soglia di guardia ed entrare alla velocità di 70 chilometri orari nella proibita zona rossa non è stata un'esperienza significativa: il traffico era quello ordinario di un qualsiasi giorno feriale, con colonne di autotreni inframezzate da automobili che stentavano a farsi strada, perché sulla Monti Lepini il via vai era consistente anche sulla corsia di marcia opposta, da Frosinone verso Latina.

Nessuna suggestione da deserto o da «day after», complice il fatto che una zona rossa non impedisce di andare a venire dal lavoro, né ai mezzi pesanti di guadagnare l'autostrada per raggiungere le destinazioni più svariate. Anche le stazioni di carburante disseminate sulla Monti Lepini hanno l'aria di essere ben frequentate, con buona pace dei gestori che in quest'ultimo anno sono riusciti a capire quanto sia potente la merce che trattano, capace di tenere testa anche alla più imprevista e micidiale emergenza planetaria.

Quello che ti saresti aspettato e che invece ieri mattina non c'era nei cinquanta chilometri che separano Latina da Frosinone, e neppure nei venti chilometri di zona rossa dal punto di confine fino all'ingresso nel capoluogo ciociaro, era la presenza di posti di blocco, o anche soltanto di pattuglie in giro, magari anche soltanto per dare agli automobilisti in transito l'idea che quello che stanno raggiungendo o anche soltanto attraversando è un territorio in stato di emergenza. Niente.

Soltanto quando ti trovi a un tiro dal centro e decidi di sterzare a destra per affrontare la città puoi finalmente renderti conto che qualcosa di diverso c'è. Negozi chiusi, traffico ridotto, i pedoni che vedi per strada si tirano dietro un cane al guinzaglio oppure si piegano per tenere tra le mani due casse d'acqua o due buste di spesa, e sei portato a pensare che l'uno e l'altro siano validi pretesti per sgranchirsi le gambe e prendere una boccata d'aria malgrado la mattinata grigia e poco invitante.

Nessuna fila davanti alle banche aperte, mentre si fanno notare i capannelli di gente, soprattutto uomini anziani, di fronte ai bar che hanno deciso di tenere su le serrande. A gruppi di cinque o sei, qualche volta anche una decina, li vedi con un bicchierino di carta in mano che esibiscono a mò di prova assolutoria per il loro attardarsi in branco e con la mascherina calata sul mento, per fare quello che sono abituati a fare ogni giorno da quando hanno raggiunto l'età pensionabile: trascorrere il tempo in compagnia e chiacchierare.

Sono quelli che hanno più motivi di altri per potersene stare rintanati in casa, lontano dal rischio di contrarre il virus sempre in agguato, e invece non ce la fanno, devono uscire. E quando capiscono che stanno diventando ingombranti di fronte all'ingresso di questa o quella caffetteria, si allontanano, sempre in gruppo, per raggiungere lo spazio più vicino dotato di panchine, dove tirano a fare tardi fino all'ora di pranzo.

A dare loro il cambio, nel pomeriggio, saranno i ragazzi che la mattina sono immersi nel sonno. Più numerosi e rumorosi di padri e nonni, i giovani si buttano fuori di casa all'ora dell'aperitivo, da consumare in piedi e sul marciapiede e governano la nuova geografia della consumazione da asporto fino alle 18, per poi imitare i vecchi e sciamare verso giardini e piazze dove continuano a chiacchierare, a scherzare e a corteggiarsi. Anche loro difendono il territorio esibendo la mascherina appoggiata sul mento e teoricamente pronta a rientrare in funzione una volta gettato via il bicchiere di carta che si stringe in mano o il mozzicone di una sigaretta, meglio se si tratta di un interminabile sigaro.

Anche per loro vige la regola dell'autocontrollo, esercitato malissimo e senza convinzione, nella consapevolezza che intorno a loro, in città come altrove, vige la consegna della tolleranza da parte di forze dell'ordine e polizia locale.

Eccoci di nuovo alle parole del consigliere regionale Angelo Tripodi e al suo tentativo, naufragato nel pomeriggio, di scongiurare l'istituzione della zona rossa in tutta la regione in cambio di forme di controllo più diffuse e severe. Siamo tutti consapevoli, come Tripodi, che il nostro è un paese dove si sopravvive chiudendo un occhio ogni volta che si può, anche quando in ballo c'è la salute, la propria e degli altri. E davvero non siamo capaci di autodeterminarci per il meglio senza avere bisogno di qualcuno che venga a dirci, con le buone o le cattive, quello che possiamo e quello che non dobbiamo fare? Pare proprio di sì.

Ma molto dipende dalla percezione che abbiamo del pericolo che incombe, e di fronte a un nemico invisibile come il Covid, questa percezione si perde facilmente, soprattutto dopo un anno di numeri, bollettini, consigli, divieti, immagini di ospedali e camici bianchi. C'è un solo modo per tenerci allerta, ed è avere la percezione forte di essere sorvegliati e controllati.

Ieri il ritorno da Frosinone verso Latina è stato come l'arrivo: stesso traffico di sempre, nessun posto di blocco, nemmeno una paletta che ti fa segno di fermarti per chiedere cosa ci fai in una zona rossa. E te ne vai con la percezione sbagliata che Frosinone e Latina siano la stessa cosa, malgrado il colore diverso che distingue le due città e le due province. Fino a domani sera.

Dati alla mano: i numeri offrono un'altra storia

È davvero un problema di percezione? Parrebbe proprio di sì, e comunque una grossa parte del problema è rappresentata dal modo in cui i cittadini vivono le situazioni che di volta in volta si trovano ad affrontare, e questa dell'emergenza Covid è sicuramente una questione di per sé complessa, resa ancor più difficile da affrontare dall'imprevista durata della pandemia, che ha fatto sì che quello che alcuni mesi fa era considerato eccezionale, oggi abbia finito per diventare ordinario.

I numeri possono aiutare a comprendere meglio quale sia il confine tra ciò che accade e quello che a noi appare. Sull'intero territorio della Ciociaria dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 130.000 controlli da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Soltanto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi la polizia ha effettuato 413 accertamenti. La media quotidiana dei controlli complessivamente effettuati dalle forze dell'ordine oscilla tra i 600 e i 1.000 interventi.

Anche sul fronte delle attività commerciali e artigianali il monitoraggio sul rispetto delle regole in vigore è decisamente improntato al rigore, con una media quotidiana che oscilla dai 130 ai 200 controlli. E per quanto la linea di condotta suggerita dalla prefettura sia quella di far sentire la presenza delle istituzioni, ma senza esasperare gli animi della popolazione, le reazioni contro le attività delle forze dell'ordine non mancano, nemmeno quelle scomposte sui social, che non risparmiano nessuno, nemmeno i vertici delle istituzioni.

Ad aiutare negazionisti e irriducibili della trasgressione, contribuisce il tam tam, sempre sui social, che alimenta a dismisura l'atteggiamento di sufficienza nei confronti delle regole a tutela della salute ogni volta che una sentenza o un'ordinanza fa a pezzi una sanzione o una contravvenzione elevate in forza di uno dei decreti che imperversano dall'inizio della pandemia. Non ultimo, a fare la differenza sul fronte della percezione del momento che stiamo vivendo, è che ciascuno di noi ormai pensa che le regole debbano essere rispettate dagli altri. Ed è un ritornello vecchio come il mondo, ma purtroppo sempre attuale.