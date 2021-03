Gli studenti dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali dell'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri, diretto dalla professoressa Annamaria Greco sentono anche un po' loro il prestigioso riconoscimento, avuto dall'Istituto Tecnico di Bolzano "G. Galilei", per la produzione della "Soluzione Igienizzante" formulata dall'OMS. «Siamo stati i primi in Italia, già all'indomani della pubblicazione della famosa ricetta - spiegano gli studenti - e vista l'irreperibilità di simili prodotti, ad avviarne la produzione e, soprattutto, a renderla immediatamente disponibile alle diverse realtà del nostro territorio.

«Insieme ai nostri docenti ed assistenti di laboratorio - ricordano nel dettaglio - che hanno poi proseguito il lavoro durante il lockdown di marzo 2020, abbiamo prodotto oltre 600 litri del nostro "AmuChimico" e quindi distribuito ai privati cittadini, al Pronto Soccorso del locale Ospedale, agli uffici di diversi Comuni e alle Scuole del circondario, ad aziende ed enti privati ed alla Compagnia dei Carabinieri di Alatri».

«Di questo siamo sicuramente orgogliosi - sottolineano - ed è per ciò che sentiamo anche un po' nostro il riconoscimento voluto tributare dal Presidente Mattarella». Da segnalare le varie ospitate sulle reti nazionali, di alcuni studenti e docenti, chiamati da subito ad illustrare il loro lavoro: dapprima il 01/03/2020, in un servizio del TG3 (come da foto), poi su Rai 1 da Marco Liorni (07/03/2020 "Italia Si) e, il 12 ottobre scorso, con un collegamento dai nostri laboratori, su UnoMattina; non ultimo, il conferimento del primo premio, nella sezione "Istituti Tecnici e Professionali", nell'ambito del concorso "Storie di Alternanza", promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina per il primo semestre 2020.