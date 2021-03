Il Comune ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di nuovi sussidi economici alle persone bisognose. Questi aiuti sono rivolti, in particolare, ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione di emergenza sanitaria in atto.

Nuovi aiuti quindi per chi sta soffrendo a causa della pandemia da Covid-19. Saranno quindi gli uffici comunali preposti a individuare i beneficiari che avranno diritto a tale sostegno in quanto ne hanno la necessità. I richiedenti dovranno possedere alcuni requisiti: primo fra tutti l'essere residenti ad Amaseno. Invece, per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, sarà necessario anche il possesso di un regolare titolo di soggiorno valido. Le famiglie inoltre dovranno essere in carico ai servizi sociali comunali e per i nuclei familiari che non lo sono, saranno gli stessi Servizi municipali ad accertare l'eventuale stato di bisogno.

L'avviso pubblico è disponibile sul sito del comune di Amaseno e sulla sua pagina Facebook, in cui sarà possibile consultare la lista completa dei requisiti. Il valore massimo dei buoni sarà di €400 euro. Il bonus sarà spendibile soltanto per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità o medicinali. Tutte le imitazioni sono quelle già previste nelle prime tranche di aiuti. Gli aventi diritto dovranno far pervenire al segretario sociale le domande entro il prossimo 25 marzo. Sarà possibile inviarle tramite e-mail all'indirizzo protocollo@amaseno.net. Per tutti i chiarimenti è possibile rivolgersi al numero 380-7828597.