Il Lazio passa in zona rossa. Dopo i comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano, l'intera provincia di Frosinone ora anche la regione retrocede (in questo caso di due fasce, visto che era ancora in giallo) nella

zona dove le misure anti-Covid sono più restrittive.

Una decisione che non cambia granché nella libertà di movimento della popolazione ciociara. Se i numeri del contagio e gli altri indici dovessero abbassarsi in queste due settimane di fascia rossa, la provincia di Frosinone potrebbe anche passare arancione con il Lazio rosso proprio perché il declassamento della Ciociaria è iniziato prima, lunedì.

Nel Lazio l'Rt del Lazio è a 1,31 con un'incidenza di casi di 172,82 ogni 100.000 abitanti, ma, per esempio, l'Emilia Roma è a 434,26, la Lombardia a 306,04 o la provincia di Trento a 351,29. Da lunedì in fascia rossa dovrebbero esserci anche la Lombardia, in questo caso per decisione autonoma, insieme alla provincia autonoma di Trento, più Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto. In arancione: Abruzzo, Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta. La Sardegna resta l'unica regione in zona bianca.

Intanto, ieri, è stato approvato dal consiglio dei ministri il decreto, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, con le misure più stringenti in vista anche delle festività pasquali. Nel passaggio da una fascia all'altra ci saranno novità. Infatti, «le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa».

Nel decreto, poi, si dispone che «dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi». Tale spostamento precisa la norma «non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa».

Inoltre in tutta l'Italia, sul modello di Natale, sarà istituita un'unica zona rossa nazionale durante il weekend lungo delle festività pasquali. «Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone».

In zona rossa chiusi bar e ristoranti, consentito solo l'asporto, mentre restano aperte solo le attività essenziali quali tra gli altri alimentari, farmacie, edicole, tabaccai. Quanto all'attività sportiva amatoriale e di base, in zona arancione «è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici». In zona rossa, invece, si può praticare «esclusivamente all'aperto e in forma individuale». Sempre in fascia rossa no a «tutte le attività di palestre e piscine anche se svolte nei centri sportivi all'aperto».

Il monitoraggio della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, rileva un Rt nazionale in netta risalita, da1,06 a 1,6. Per la sesta settimana di fila peggiora il livello generale di rischio. Sale l'occupazione delle terapie intensive, oltre la soglia critica, al 31% più 5% in una settimana. Aumentano di molto i casi non riferibili a catene di trasmissione, 50.256 contro i 41.833 del precedente monitoraggio. Non ci sono scostamenti sui positivi scovati con l'attività di tracciamento dei contatti(28,8%), mentre aumenta al 37,5% la quota di casi rilevati dopo la comparsa dei sintomi (prima era 35,2%). Due casi su dieci sono individuati con lo screening, infine, nel 13,2% dei casi non è indicata la ragione dell'accertamento diagnostico.

La cabina di regia dopo aver evidenziato «l'elevata incidenza, l'aumento della trasmissibilità e il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri» propone di «anticipare l'innalzamento/rafforzamento delle misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione».