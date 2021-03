Ancora uno schianto in via Appia. Un trentenne sarebbe uscito fuori strada, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica. E già montano le polemiche su un tratto di strada teatro di numerosi incidenti, anche mortali. L'associazione "La notte degli angeli" da tempo ha segnalato la situazione critica dell'arteria di collegamento anche molto frequentata.