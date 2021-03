Alessandro Forletta è stato trovato poco fa senza vita nel fiume Liri, all'altezza della diga di Balsorano. Il trentanovenne era scomparso ieri e subito erano scattate le ricerche. In questo momento sta arrivando sul posto il medico legale per l'esame della salma. Poco fa sono giunti anche i familiari dell'uomo per il riconoscimento.

Forze dell'ordine, vigili del fuoco e mezzi aerei. Continuano le ricerche del trentanovenne Alessandro Forletta scomparso da ieri. Le ricerche sono concentrate vicino casa del giovane uomo nel quartiere Pontrinio, nella zona Compre fino a Balsorano. Il fratello dello scomparso fa sapere che è stato attivato il piano provinciale per trovare l'uomo.