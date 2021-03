Interventi sulle strade, il dirigente dell'area tecnica, Mario Lastoria, aveva fissato l'inizio dei lavori per lunedì scorso, ma la pioggia battente ne ha determinato l'obbligato rinvio.

Si è cominciato oggi a lavorare alla sistemazione e al rifacimento dell'asfalto di via San Pasquale, l'importante arteria cittadina che porta all'ospedale oltre che alla assai popolata località periferica. Si proseguirà con i lavori anche nella giornata di domani per tenerne bloccato l'utilizzo nel minor tempo possibile, trattandosi di una strada molto utilizzata ma dalla larghezza della carreggiata alquanto ristretta.

Tutto è stato comunque predisposto per garantire il percorso alternativo in via Madonna di Loreto e, per le sole ambulanze, anche quello della stessa via San Pasquale. Il tratto interessato all'intervento va dall'incrocio di via Sferracalli alla rotonda in direzione del Santa Scolastica. Riguardo al resto della strada dove sono state segnalate diverse buche, per il momento, si provvederà a ripararle.

Ieri mattina, intanto nel solco degli interventi per l'efficientamento energetico, sono iniziati i lavori per la sostituzione dei pali della luce in via Zamosch. Si tratta di interventi per la messa in sicurezza in quanto molti di essi presentano grosse criticità a causa della corrosione. Un paio, peraltro, erano già venuti giù.

I vecchi lampioni saranno sostituiti con quelli a led e sarà così finalmente meglio illuminata non solo la strada ma l'intera zona.