Bovini avvistati sulla Casilina, all'altezza della cartiera, in territorio di Villa Santa Lucia. Questa la segnalazione di un automobilista che ha indicato la presenza degli animali alcuni giorni fa: non solo cinghialotti a spasso nei giardini.

Ora a preoccupare gli automobilisti ci pensano pure le mucche. Più ricorrenti, invece, le segnalazioni di famiglie di cinghiali a bordo strada e non solo fuori dalle villette isolate.

Si tratta di cinghiali che popolano Montecassino e che spesso arrivano fino a Villa Santa Lucia e a Piedimonte San Germano, non senza passare per Cassino centro.

A settembre scorso ne sono stati avvistati sette in via Riccardo da San Germano.