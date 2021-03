Rifiuti, peraltro con la sospetta presenza di scarti di tipo speciale, abbandonati lungo via Tufillo, di fronte al depuratore Colle San Pietro La Pelle.

Svariati sacchi neri ammucchiati e vicino scarti che pare siano di amianto sono stati abbandonati sul territorio di Torrice, un gesto selvaggio di qualche sconsiderato che compromette non solo il decoro, ma soprattutto l'ambiente e la salute pubblica.

I sacconi neri nascondono il contenuto che chiaramente deve essere controllato da chi di dovere e poi rimosso.

L'abbandono dei rifiuti causa danni anche alle casse pubbliche cui si deve attingere per bonificare le mini discariche e mettere in sicurezza le aree facendo intervenire in alcuni casi ditte specializzate.

Purtroppo nella zona in questione non ci sono telecamere che possono aver ripreso gli artefici del gesto.