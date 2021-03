Soccorsi in azione ieri pomeriggio in via Barca San Domenico, dove sono giunti vigili del fuoco e forze dell'ordine per un principio d'incendio all'ultimo piano di una palazzina.

Pare che il problema sia scaturito dalla cucina. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Ancora una volta il prezioso lavoro dei vigili del fuoco, ha permesso di scongiurare il peggio.