Esce di casa e non torna. La famiglia avvisa le forze dell'ordine e l'appello viaggia sui social. Carlo Forletta ha scritto nelle scorse ore. "Mio fratello Alessandro è scomparso da casa a Sora provincia di Frosinone, oggi nel primo pomeriggio (ieri alle 13.30,ndr). Siamo molto preoccupati a partire da mia madre che sta malissimo. Il suo è un comportamento più che insolito.

Alto circa 1,75, corporatura molto robusta, occhi celesti, indossava occhiali, una maglia bianca con chiusura lampo, jeans, scarpe da ginnastica scure, stempiato.

Chiunque lo veda o ha notizie è pregato di contattare me o i carabinieri che hanno iniziato le ricerche.

Grazie di cuore". Alle 7.40 ancora nessuna notizia dell'uomo uscito di casa senza neanche il giubetto. "Siamo preoccupati, mio fratello abita alle case popolari a Pontrinio in via Conocchia, ha 39 anni e convive con mia madre che soffre di Parkinson - e lancia l'appello-Aiutateci".