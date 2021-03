Si è tolto la vita nel rustico dietro casa a 85 anni, tragedia questa mattina ad Aquino per la morte di G. G. L'uomo aveva scoperto di essere positivo a un test rapido, dopo un contatto familiare dubbio. Assisteva da anni la moglie che necessitava di cure. Non è possibile dire che lo abbia fatto per la scoperta della positività, ma certamente questo ennesimo ostacolo potrebbe aver pesato. Nessuna lettera, solo il grande dolore nella famiglia e nella comunità. Sul posto, nell'immediatezza, I carabinieri della stazione di Aquino, coordinati dal maresciallo Parrillo, della Compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Nicolai. E il sindaco Libero Mazzaroppi molto affranto per l'accaduto. "Ci dispiace immensamente. E ci stringiamo alla famiglia con un abbraccio. Qualsiasi sia stato il motivo della scelta, voglio dire a tutti i miei concittadini che siamo davvero una grande famiglia e che nessuno sarà lasciato mai solo. Ci siamo per qualunque servizio o anche solo per essere ascoltati".