L'area "Faio" torna a "vivere". Il Comune, infatti, ha provveduto alla bonifica. L'Amministrazione Marrocco è intervenuta su uno dei tanti problemi, molto sentiti dalla comunità: la bonifica dell'area "Faio", lungo la via che collega all'Appia.

«L'ambiente è uno dei punti cardine del nostro lavoro quotidiano - ha dichiarato il sindaco Marrocco - finalmente è stato intrapreso il giusto percorso per il recupero ambientale dell'area "Faio"». Poi ha aggiunto: «La nostra città negli ultimi anni ha registrato un incremento dei siti da bonificare e non semplicemente da mettere in sicurezza, che hanno creato una vera e propria emergenza ambientale sul territorio. Pertanto abbiamo provveduto alla pulizia ed alla rimozione di ogni materiale estraneo all'eco-ambiente, nell'area individuata».

Poi invita tutti i cittadini di collaborare nell'individuazione di incivili ed ecocriminali.