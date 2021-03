L'ordinanza regionale che istituisce la zona rossa in provincia, prevede che negli uffici pubblici venga limitata la presenza di personale per assicurare soltanto le attività indifferibili e urgenti. Al Comune di Frosinone, fino al 21 marzo e salvo proroghe, i servizi demografici garantiranno dal martedì al giovedì, per lo Stato civile la formazione di atti in seguito a dichiarazioni di nascita o morte; per l'Anagrafe, il rilascio delle carte d'identità a causa di smarrimento e relativa denuncia alle forze di polizia, sempre previo appuntamento.

Anche le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, l'autenticazione di copie e firme relative a comprovate urgenze saranno effettuate su appuntamento. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito anagrafe@comune.frosinone.it; oppure telefonare ai numeri 0775/2656693 0775/2656560 e 0775/2656671.

Invece, per il Servizio sociale e il Distretto Sociale B, vengono garantite le necessità urgenti con la presenza.

In proposito, si può chiamare Francesca Fiorella, 0775/2656453, francesca.fiorella@comune.frosinone.it.

Per la Polizia locale, il numero è 0775/2656265.

Per la segreteria del sindaco, è possibile scrivere ad alessia.masi@comune.frosinone.it; oppure a simona.scaccia@comune.frosinone; 0775/2656503.

Ufficio Tecnico, Urbanistica, Lavori pubblici e Manutenzioni ricevono, previo appuntamento, chiamando lo 0775/2656228 dalle 9,30 alle 12,30; oppure scrivendo a sue@comune.frosinone.it.

Per il Commercio, il riferimento è Antonio lacuissi, antonio.iacuissi@comune.frosinone.it; commercio@comune.frosinone.it oppure lo 0775/2656587.

Per il servizio Tributi, c'è il responsabile Mauro Turriziani: mauro.turriziani@comune.frosinone.it; oppure i numeri 0775/2656648, 0775/2656643, 0775/2656631. Per il servizio Pubblica Istruzione, Valeria Saiardi, 0775/2656678, valeria.saiardi@comune.frosinone.it. Per Affari generali, Patrimonio, Cultura e Sport c'è Francesca Martino, francesca.martino@comune.frosinone.it e 0775/2656546, con il dirigente antonio.loreto@comune.frosinone.it.

Per i servizi cimiteriali il numero è 0775/2656464 oppure, scrivere a angelamaria.zolli@comune.frosinone.it, fabrizia.fratini@comune.it.

L'Unità servizi ecologici si può contattare il lunedì e mercoledì chiamando lo 0775/2656486; oppure gerardina.dipofi@comune.frosinone.it. Infine per l'ufficio Ambiente, il funzionario è giuseppe.sarracino@comune.frosinone.it e per la Mobilità roberto.tempesta@comune.frosinone.it.