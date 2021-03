Carabinieri in azione senza sosta per far rispettare le misure anti Covid. Purtroppo, però, sono ancora molti i cittadini che sembrano non aver compreso la gravità della situazione e continuano a comportarsi in modo pericoloso per sé e per gli altri.

Ad Arce i militari della stazione del paese hanno multato il gestore di un bar e un cliente che stava consumando una bevanda, servita dal barista oltre l'orario previsto, appena fuori del locale. Al titolare del bar, oltre alla multa, è stato notificato l'obbligo di chiusura per cinque giorni.

Controlli anche ad Alvito, dove i carabinieri hanno multato quattro persone residenti in paese che parlavano tra loro in piazza non tenendo la distanza di sicurezza nei pressi di un'attività commerciale. Quattro multe pure a San Donato Valcomino per altrettanti uomini sorpresi a bere birra senza rispettare il distanziamento.