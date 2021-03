L'ordinanza della Regione Lazio, che istituisce la zona rossa nella provincia di Frosinone, prevede anche che, presso gli uffici pubblici, debba essere limitata la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedano, necessariamente, tale presenza.

Per quanto riguarda il Comune di Frosinone, sino al 21 marzo 2021 e salvo proroghe, i servizi demografici assicureranno, dal martedì al giovedì negli orari stabiliti esclusivamente i seguenti servizi indifferibili: Stato Civile (Formazione atti di stato civile a seguito di dichiarazioni di nascita o morte) e Anagrafe (Rilascio carte d'identità in via di urgenza, solo a seguito di smarrimento e relativa denuncia presso le forze di polizia e previo appuntamento; anche le dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, autenticazione copie e firme relative a comprovate urgenze saranno effettuate previo appuntamento).

Per ulteriori informazioni anagrafe@comune.frosinone.it oppure 07752656693- 07752656560 – 07752656671.Per quanto riguarda il Servizio Sociale e il Distretto Sociale B, garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere attività in presenza, che saranno disposte e organizzate dal Dirigente, è possibile contattare, per il servizio distrettuale, Francesca Fiorella, 0775.2656453, francesca.fiorella@comune.frosinone.it, o i numeri 07752656216, 0775.2656268, 0775.2656455, 0775.2656216,0775.2656207, 0775.2656452. Per il servizio sociale: sportello.famiglia@comune.frosinone.it, 0775.2656214, oppure 0775.2656462, 0775.2656460, 0775.2656261, 0775.2656280, 0775.2656457, 0775.2656248. Per la Polizia Locale, si può contattare il numero 0775 2656265 e selezionare l'opzione 1. Il personale continuerà ad intervenire per le emergenze; ogni altra richiesta può essere inoltrata allo 0775 /2656350 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Per contattare la Segreteria del Sindaco, è possibile scrivere a alessia.masi@comune.frosinone.it oppure a simona.scaccia@comune.frosinone; 07752656503. Per quanto riguarda il settore Ufficio Tecnico Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni, è possibile accedere previo appuntamento contattando lo 0775/2656228 dalle 9.30 alle 12.30; lunedì e mercoledì si può fissare un incontro allo stesso numero anche dalle 15 alle 17, oppure scrivendo a sue@comune.frosinone.it. Per commercio, si può contattare Antonio lacuissi, antonio.iacuissi@comune.frosinone.it; commercio@comune.frosinone.it oppure 0775 2656587. Per il Servizio Tributi è possibile contattare il responsabile Mauro Turriziani: mauro.turriziani@comune.frosinone.it, oppure 0775/2656648, 0775/2656643, 0775/2656631. Per il Servizio Pubblica Istruzione, Valeria Saiardi, 0775.2656678, valeria.saiardi@comune.frosinone.it. È possibile contattare anche i numeri 0775.2656680, 0775.2656689, 0775.2656682, 0775.2656685, 0775.2656679, 0775.2656684, 0775.2656682. Per Affari generali, Patrimonio, Cultura e Sport, è possibile contattare Francesca Martino (francesca.martino@comune.frosinone.it e 07752656546) e il dirigente antonio.loreto@comune.frosinone.it.

Anche la Segreteria Generale riceve solo previo appuntamento al numero 0775 26566516 o tramite mail (antonio.antonucci@comune.frosinone.it e sara.capozi@comune.frosinone.it). Per quanto riguarda i servizi cimiteriali, è possibile contattare lunedì (9.30-11.30; 15.30-17.30) e venerdì (9.30-12.30) il numero 07752656464 oppure scrivere a angelamaria.zolli@comune.frosinone.it, fabrizia.fratini@comune.it. Unità operativa servizi ecologici: lunedì (11.30-13) e mercoledì (10-13) chiamare lo 0775/2656486; gerardina.dipofi@comune.frosinone.it. Per l'ufficio ambiente è possibile contattare il funzionario giuseppe.sarracino@comune.frosinone.it e per la mobilità roberto.tempesta@comune.frosinone.it. È possibile infine utilizzare la posta certificata per contattare i vari uffici, all'indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it oppure info@comune.frosinone.it.