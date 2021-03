"Ho sottoscritto la mozione presentata oggi in Consiglio regionale dal collega, on.le Mauro Buschini, avente ad oggetto "Misure di sostegno per la Provincia di Frosinone a seguito della zona rossa", con la quale si impegna il Presidente e la Giunta regionale a dare un sostegno concreto alle attività economiche che hanno subito un grave pregiudizio a causa del lockdown, e ad incrementare le dosi di vaccino anti-covid. Il provvedimento è originato dalla riunione a cui ho preso parte l'8 marzo con i Sindaci dell'area sud della Provincia, da cui sono emerse le istanze dei nostri territori.

La mozione è stata votata all'unanimità dal consesso regionale che ne ha esteso gli effetti ai Comuni di Colleferro e Carpineto Romano, anch'essi in zona rossa. Una mozione che serve a garantire ristori e pronta disponibilità ai territori attualmente più falcidiati dalla crisi economica e sanitaria di tutto il Lazio: la chiusura delle attività, l'impegno dei posti letto e delle strutture sanitarie, devono essere quanto prima oggetto di misure straordinarie. Il doppio impegno è dapprima economico per sostenere le imprese, e poi sanitario, incrementando nei territori oggetto di lockdown le vaccinazioni e permettendo così di raggiungere in tempi più brevi l'immunizzazione".

Così in una nota la Consigliera regionale del Lazio, Sara Battisti.