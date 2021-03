"Paliano è stato epicentro di un terremoto di magnitudo 2.3. Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile stanno effettuando sopralluoghi per verificare eventuali danni che al momento non ci sono stati segnalati da alcun cittadino." - così il sindaco Domenico Alfieri nel pomeriggio in un post sul suo profilo social ha confermato la lieve scossa di terremoto a Paliano.

Il terremoto di magnitudo 2.3 è stato avvertito dai cittadini soprattutto perché, in piena zona rossa, quasi tutti erano nelle loro case.

"Vi chiedo di mantenere la calma - ha proseguito il primo cittadino - in quanto sono stati disposte tutte le procedure necessarie."