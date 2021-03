"Oggi dopo 10 giorni di terapia sub intensiva torno in reparto, è stata dura ma il pensiero FISSO rivolto ai miei cuccioli LUCA E TOMMASO mi ha aiutato..." - Queste le parole dell'ex assessore sorano Gianluca Antonini ricoverato in ospedale per il Covid-19.

"Il COVID esiste e fa male - prosegue Antonini - uso queste parole per mandarvi un messaggio forte per far sì che a voi non succeda quello che è successo a me specialmente ora che i vaccini sono in arrivo, io continuo nella mia lotta ma con un po' di forza in più...Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato vicinanza appena possibile vi ringrazierò uno ad uno... A presto".

Un messaggio forte, quello lanciato da Gianluca Antonini ai suoi amici, conoscenti e a tutti i suoi concittadini, accompagnato da una foto che ritrae il suo braccio con aghi e flebo.