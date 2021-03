Il gruppo Stellantis punterà esclusivamente sul marchio Alfa Romeo e soprattutto sulle vetture del segmento del lusso che escono dallo stabilimento di Piedimonte per "sfondare" sul mercato americano. È quanto si apprende da esperti e analisti che hanno evidenziato la volontà di Psa di non investire maggiormente sul marchio Peugeot per il mercato d'Oltreoceano.

Il dubbio che i marchi delle due case automobilistiche potevano andare a farsi concorrenza c'è stato sin dall'inizio. Ora Stellantis ha fugato ogni dubbio e sembra abbia intenzione di puntare solo ed esclusivamente sul Biscione.

La conferma segue la nomina di Larry Dominique a Senior Vice President e Head di Alfa Romeo North America. Dominique era stato precedentemente incaricato di pianificare il ritorno di Peugeot sul mercato statunitense, ma in questo momento l'obiettivo pare invece essere quello di far funzionare il brand Alfa Romeo negli Stati Uniti.

Un portavoce di Automotive News ha dichiarato: «Il nuovo contesto di Stellantis con una forte presenza sul mercato statunitense ci porta a concentrarci sui marchi esistenti. Questo è il motivo per cui Larry spingerà Alfa Romeo in questo mercato».

Psa, che si è fusa con Fca per formare Stellantis, aveva pianificato di introdurre Peugeot in Usa per espandersi oltre il mercato europeo, dove le vendite erano stagnanti. È vero anche che, con la fusione con Fca e quindi con Stellantis, anche Psa ora ha una solida presenza nel mercato statunitense. Alfa Romeo invece in Usa ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Nonostante la produzione di auto acclamate dalla critica come Giulia e Stelvio, le vendite non hanno raggiunto i numeri sperati. Tuttavia, il marchio ha mostrato una crescita moderata nel 2020. Sebbene le sue vendite siano aumentate solo di poco più dell'1%, diciamo che lo hanno fatto in un contesto difficile, in un mercato che ha subito un calo del 15%.

Il fatto che Peugeot, quindi, non verrà spinta oltreoceano potrebbe essere una buona notizia per Fca e, quindi, per lo stabilimento di Cassino. Una buona notizia per la fabbrica cassinate che fa il paio con l'annuncio di Tavares che ha detto di voler puntare molto sul marchio Maserati. E il Tridente, come il Biscione, nascono sotto il segno dell'abbazia. A breve le versioni ibride di Giulia e Stelvio e in autunno, verosimilmente tra ottobre e novembre, si partirà con la produzione in serie del Grecale.