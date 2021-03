Domenica si è conclusa la campagna di screening attraverso tamponi, effettuata sulla popolazione di Colleferro nel periodo di zona rossa. «I positivi attuali - spiegano dal Comune - sono 96 (tra ricoveri ed isolamento domestico). Allo screening organizzato dalla Asl Roma 5 in collaborazione con il Comune e lo Spallanzani di Roma, hanno partecipato numerosissimi cittadini tra studenti e adulti per una media di 1200 tamponi al giorno circa.

L'amministrazione supportata dai dipendenti del Comune e della Fenice Azienda Speciale, dai volontari della protezione civile e dell'associazione carabinieri in congedo, ha messo in campo tutte le forze per raggiungere l'obiettivo di effettuare quanti più tamponi possibili, nell'intento di avere dei dati attendibili in merito al livello di contagio della popolazione, isolando immediatamente gli asintomatici.

«Infatti - viene ricordato - l'obiettivo è stato raggiunto; lo screening si è svolto in sicurezza e senza nessun tipo di assembramento, grazie alle forze messe in campo e grazie al fatto che la scuola Dante Alighieri, con le due entrate si è rivelata logisticamente una location ideale».

«La Asl ci ha comunicato di aver somministrato 13.733 tamponi alla popolazione di Colleferro e che si sono sottoposti a tampone l'80,9 % degli studenti ed il 54,1 % degli adulti. Colleferro ha dato prova di carattere e serietà, di senso del dovere, di comprensione della gravità del momento e slancio generoso verso l'uscita dalle difficoltà. Assieme alla commissione sanità abbiamo seguito tutte le operazioni. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi in ogni modo per questa maratona», ha dichiarato il sindaco Sanna.