Tragedia questa mattina a Sora dove una giovane donna è stata trovata senza vita in casa sua. Si tratta di S. L., 36 anni. La giovane viveva con la madre in un'abitazione della zona Costantinopoli, dove sono giunti i carabinieri della compagnia di Sora per i rilievi. Al momento i militari dell'Arma non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte. La notizia si è subito diffusa nel quartiere dove la donna era molto conosciuta.