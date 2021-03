Abbandono selvaggio dei rifiuti solidi urbani, esplode la rabbia dei cittadini rispettosi delle regole. Infatti, si registrano ancora i depositi abusivi dei rifiuti in strada, non lontano dalle abitazioni private. Si tratta di comportamenti inspiegabili, soprattutto perché il sistema di ritiro dei rifiuti porta a porta è attivo e ben funzionante da tempo. Quindi, non ha senso gettare ovunque buste di immondizia che potrebbero essere lasciate comodamente vicino ai portoni e cancelli delle abitazioni.

Si tratta in ogni caso di gesti incivili, dettati dal disprezzo per il decoro, frutto di ignoranza o di mancanza di rispetto per l'ambiente. Non passa giorno, purtroppo, in cui non vengano pubblicati sui social foto di analoghi gesti. Il fenomeno, seppure più contenuto rispetto al passato, grazie all'attivazione di un sistema di videocamere a circuito chiuso che riprende 24 ore su 24 i punti nevralgici del territorio, è ancora diffuso e inspiegabilmente gli incivili infrangono le regole abbandonando buste di rifiuti vari, che potrebbero essere facilmente smaltiti altrove.

Comprensibile, quindi, l'ira di quanti rispettano le norme e che purtroppo si ritrovano spesso nelle aree antistanti le proprie abitazioni immondizia di ogni genere. Eppure il servizio di ritiro è comodo e organizzato, i rifiuti ingombranti possono essere depositati presso l'ecocentro e le condizioni ci sono tutte per rispettare le regole, separando gli scarti ed eliminandoli nel rispetto dell'ambiente. Inoltre, chi abbandona i rifiuti di fatto contribuisce a inquinare, incrementando le spese a carico dei cittadini, perchè gli interventi di pulizia straordinari e il ritiro hanno un costo che va a gravare sul servizio e di conseguenza sugli utenti.

Gli incivili comunque non sempre restano impuniti a Ceprano. Infatti è accaduto che si è risaliti all'identità delle persone che avevano lasciato rifiuti in prossimità del cimitero, puntualmente sanzionati.