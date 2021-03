Neppure la zona rossa è riuscita a frenare la loro voglia di uscire, nonostante le importanti restrizioni necessarie a fermare il dilagare dei contagi in Ciociaria. Hanno deciso di fare un giro in auto, ben sapendo che fosse vietato. E sono stati fermati. I due giovani, residenti a Cassino, sono stati fermati a Sant'Elia in tarda serata dai carabinieri della locale stazione, impegnati nel controllo del territorio. Per entrambi una sanzione amministrativa.