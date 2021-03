Maria Salome Pasqualitto, 93 anni, e Rossana Pasqualitto, 89. Due sorelle, la prima residente a Veroli, l'altra da qualche tempo viveva a Roma. Entrambe molto conosciute e stimate. Il loro cuore ha cessato di battere domenica scorsa. A poche ore di distanza. Nello stesso giorno.

La comunità dove sono nate e cresciute le ricorderà con una messa domenica prossima nella chiesa del Crocifisso, alle ore 11. In tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia Pasqualitto per la scomparsa delle loro care. Maria Salome viveva in località Valle D'Ambra mentre Rossana nella capitale. Sono venute a mancare nello stesso giorno, a due ore di stanza l'una dall'altra.

Da tutti ricordate come due donne dal cuore grande, sempre disponibili, cordiali con tutti. Lasciano un grande vuoto in tutti i loro cari. Domenica nel giorno dell'ottavario una messa nella loro città per ricordarle e pregare per loro e per i loro familiari.