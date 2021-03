Lutto nel mondo del giornalismo: a soli 49 anni è morta Valeria D'Esposito. Fatali le complicazioni dovute all'infezione da CoViD-19, che non le hanno lasciato scampo. Casertana, era il volto noto del portale web Visit Campania nonché famosa blogger seguita in tutta Italia. Proprio i suoi articoli dalla Campania avevano fatto conoscere ed apprezzare diverse località e non solo di tutta la regione anche al di fuori dei confini regionali.

Solo lo scorso 15 febbraio, Valeria D'Esposito aveva compiuto 49 anni: nei giorni scorsi, ha contratto il Coronavirus che ieri l'ha uccisa, ennesima vittima di una regione che conta ormai oltre 4.500 morti da inizio pandemia. In tanti, soprattutto amici e follower, l'hanno ricordata in queste ore, dopo che la notizia della sua morte ha iniziato a circolare sul web.