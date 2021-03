Sarà fissato a breve l'interrogatorio di O.V., il cugino di Romeo Bondanese, rimasto ucciso nell'ambito di una rissa avvenuta la sera di Carnevale, il 16 febbraio. Il ragazzo anche lui rimasto gravemente ferito ma per fortuna fuori pericolo, è stato anch'egli indagato per rissa aggravata come altri dieci suoi coetanei.

La sua versione, infatti, sarà determinante per la ricostruzione dei fatti. La Procura di Cassino ha inoltre separato i due procedimenti penali, distinguendo quello per omicidio, che richiede una tempistica più breve per evitare la scadenza dei termini cautelari, da quello per rissa aggravata che potrebbe richiedere più tempo e che diversamente vede gli indagati a piede libero.

Le indagini da parte degli uomini del vicequestore del commissariato di Formia, Aurelio Metelli, procedono serrate con l'obiettivo di ricostruire modalità e ruoli dell'aggressione perpetrata ai danni di Bondanese.

Al vaglio degli inquirenti infatti, sono le posizioni dei giovani di Formia e del gruppo proveniente dalla provincia casertana, già tutti identificati, che hanno preso parte alla colluttazione di quella drammatica sera in via Vitruvio.

Gli agenti di polizia, avevano sequestrato gli abiti e telefoni cellulari dei dieci partecipanti alla rissa che si è consumata la sera di martedì 16 febbraio. I giovanissimi coinvolti sono stati tutti individuati grazie alle telecamere di sorveglianza, in particolare di alcune attività commerciali e della filiale cittadina della Banca Popolare del Cassinate, e alle testimonianze raccolte. Già il 24 febbraio scorso il gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, aveva indagato per lo stesso reato, il cugino della vittima, rappresentato dal legale Vincenzo Macari, anche lui ferito dal presunto aggressore, e dimesso dopo un delicato intervento al muscolo quadricipite che gli ha procurato 15 punti interni e 15 esterni.

Una ferita molto profonda quella del ragazzo, che ha interessato una zona della gamba compresa tra il gluteo e parte rilevante della coscia. Il presunto accoltellatore, che con un solo fendente mortale avrebbe reciso l'arteria femorale del 17enne formiano, come stabilito dall'esame autoptico sul corpo del ragazzo, resta attualmente ai domiciliari.

Il gip della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, ha predisposto il provvedimento per il giovane C.B., difeso dagli avvocati Luigi Tecchia e Giuseppe Biondi del Foro di Napoli, in misura cautelare gli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale e lesioni gravissime, ai danni del cugino della vittima.

Un'aiuto alle indagini potrebbe essere data anche dall'e s ame tossicologico predisposto dal pm Maria Perna, chiamata a seguire le indagini del caso Bondanese. L'incarico della tossicologa del Policlinico Gemelli Sabina Strano Rossi, sarà quello di effettuare una perizia nei confronti delle persone attualmente indagate. Nello specifico l'esame richiesto dal procuratore, riguarderà alcuni reperti organici prelevati nel corso dell'autopsia alla vittima, Romeo Bondanese, e altro materiale prelevato al momento dei rilievi da parte della scientifica sulla scena del crimine.