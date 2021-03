Incastrato fra le lamiere dopo la carambola in autostrada, lo salvano i Vigili del Fuoco. L'incidente è accaduto poco dopo le 7 di oggi, martedì 9 marzo, in autostrada, all'altezza del km 598 in direzione Sud, tra i caselli di Colleferro ed Anagni.

Un'autovettura ha effettuato il salto di corsia, finendo contro un furgone. L'autotreno che seguiva non è riuscito ad evitare l'ostacolo e i mezzi finivano aggrovigliati. Sul posto i Vigili del Fuoco di Fiuggi Turno A ed i colleghi di Frascati e Colleferro. E' stata necessaria più di un'ora per estrarre dalle lamiere il ferito, trasportato in codice rosso all'ospedale.