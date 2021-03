Maltempo nel Sorano: disagi e lamentele. Nuovamente allagato il piazzale esterno al PalaPolsinelli. Sono al lavoro mezzi e volontari della protezione civile di Sora per permettere al servizio drive-through di continuare a lavorare.

Decine le auto in fila che aspettano, sotto una pioggia battente ed un'area allagata, il proprio turno per eseguire il tampone. Nei territori limitrofi la situazione è monitorata, ma non si registrano disagi.