Si terranno regolarmente domani i colloqui per la selezione del Servizio civile a partire dalle 9, negli ampi locali della sala consiliare ove sarà disponibile un pc per il collegamento, con ingressi contingentati ogni 15 minuti e nel rispetto delle norme anti contagio, come già comunicato nelle scorse settimane. A farlo sapere è stato il primo cittadino di Sant'Elia Fiumerapido che ha spiegato tempi e modi.

Cinquantanove in totale, lo ricordiamo, i posti disponibili nel Cassinate per i giovani. Gli aspiranti volontari, che potranno fare un'esperienza unica con la possibilità di percepire 440 euro al mese per 12 mesi, hanno dovuto presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma on-line (Dol).

Nel Cassinate i posti dispobinili sarebbero stati così suddivisi: 13 a San Vittore del Lazio; 24 a Sant'Elia Fiumerapido; 8 a Viticuso e 14 a Cervaro. Un progetto sostenuto dall'Unione dei Comuni delle Mainarde per il sociale.