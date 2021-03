Importante atto della Giunta Ottaviani per la valorizzazione del territorio. L'esecutivo, infatti, ha approvato il protocollo d'intesa tra Comuni per la promozione e il rafforzamento della attrattività territoriale a livello turistico e per la realizzazione del progetto "Latium Terra Benedicta". Il Capoluogo ha aderito al progetto proprio per dare maggiore risalto al proprio patrimonio storico, culturale paesaggistico, sportivo ed enogastronomico. L'iniziativa intercomunale vede Fiuggi quale ente Capofila, di concerto con Acuto, Alatri, Anagni, Arcinazzo Romano, Collepardo, Ferentino, Filettino, Fumone, Guarcino, Jenne, Olevano, Paliano, Piglio, Serrone, Subiaco, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Torre Cajetani, Vallepietra, Veroli e Vico nel Lazio, che agiscono in qualità di partner.

Il principio sposato dall'Amministrazione frusinate è che è necessario individuare e creare iniziative di ampio respiro, che prevedano la partecipazione propositiva di tutti i Comuni limitrofi, per lo sviluppo e la crescita del territorio. Tutto questo incentivando la valorizzazione del turismo e la fruizione sostenibile delle risorse naturali, culturali, storiche, sportive, artigianali ed enogastronomiche. Per tale scopo è stato deciso di avviare un rapporto di reciprocacollaborazione eintegrazione, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale e le potenzialità di sviluppo territoriali creando un "turismo esperenziale".

Inoltre l'aggregazione dei Comuni, insieme alla realizzazione di un'offerta turistica integrata capace di valorizzare le identità e le specificità dei singoli centri, si propone di cooperare alla realizzazione di azioni congiunte, volte alla creazione di un'ampia politica di marketing nel settore turistico a livello nazionale e internazionale. Dunque, un protocollo d'intesa che prevede interventi per la valorizzazione dei beni paesaggistico-ambientali, storico-monumentali e culturali. E che si prefigge di far crescere il turismo locale con tutte le sue caratteristiche, favorendo così lo sviluppo sostenibile delle risorse esistenti in ciascun ambito comunale.