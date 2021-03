I medici di famiglia di tre studi associati che operano nel Distretto sanitario C scrivono ai vertici della Asl e al sindaco Roberto De Donatis perché hanno bisogno di spazi idonei dove somministrare i vaccini anti Covid. I sedici sanitari intervengono alla luce della difficoltà, già prospettata, a garantire il distanziamento per eseguire in sicurezza le vaccinazioni nei propri studi, specie in questo periodo di recrudescenza dell'epidemia.

I medici spiegano di essere chiamati contemporaneamente a eseguire le vaccinazioni ma anche a continuare a svolgere le normali attività di ambulatorio. Per questo chiedono di poter effettuare le vaccinazioni presso l'ospedale Santissima Trinità di Sora, mettendo a loro disposizione dei locali. Una richiesta motivata anche in ragione delle caratteristiche di trasporto e conservazione del vaccino Pfizer, che costringerebbe i medici a un continuo andirivieni dalla farmacia di riferimento dell'ospedale per l'approvvigionamento delle dosi, sottraendo così ulteriore tempo alle attività di ambulatorio e alle stesse ore da dedicare alla vaccinazione.

I medici hanno scritto anche al sindaco di Sora invitandolo, in alternativa alla struttura ospedaliera, a mettere a disposizione dei locali con attrezzature adeguate, anche utilizzando strutture della protezione civile, che possano essere adibite a punti vaccinali. «Siamo a disposizione dei medici di base - risponde a stretto giro De Donatis - Possiamo predisporre spazi comunali per procedere con le vaccinazioni. Piena disponibilità dell'amministrazione a valutare qualsiasi passo da compiere insieme, come abbiamo fatto con il drive-through del PalaPolsinelli».

Risolto intanto il caso degli alunni del secondo istituto comprensivo che non potevano ritirare i tablet lasciati a scuola per seguire le lezioni da casa. Ieri il sindaco ha emesso una nuova ordinanza in sostituzione di quella che disponeva la chiusura delle scuole. Ora l'atto parla di sospensione delle attività didattiche. Soddisfatta la preside Maddalena Cioci. I genitori potranno ritirare i tablet per la Dad che la scuola consegnerà loro su appuntamento.