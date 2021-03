Movimenti al Santa Scolastica. Il reparto di Geriatria torna ad essere Covid. Già nei mesi scorsi si era resa necessaria la conversione, salvo poi rientrare nella norma con la diminuzione dei casi. Ora, con la flessione della curva, il reparto si riattiva per i pazienti Covid. La situazione è delicata e le strutture ospedaliere stanno dando il massimo per assicurare cure a tutti, a chi ha il Coronavirus e a chi è affetto da altre patologie. Un lavoro immenso che i sanitari portano avanti con estremo impegno e dedizione. Il Santa Scolastica è il punto di riferimento per numerosi comuni del cassinate e, considerato che nella struttura vengono trasferiti pazienti da tutta la provincia si è deciso di potenziare il servizio aumentando il numero di letti.