E' morto travolto dall'auto del papà a soli 18 mesi. La tragedia è avvenuta a Modugno in un'area parcheggio sulla Sp1, in provincia di Bari.

Secondo una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina quando il padre, che non se ne era accorto, ha messo in moto in retromarcia e lo ha travolto. L'incidente è avvenuto nell'area parcheggio del ristorante cinese gestito dai genitori della piccola vittima, che vivono al primo piano della stessa struttura.

Inutili i soccorsi. Il bimbo è morto al Pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, a seguito delle gravissime ferite riportate.

Disperati e ancora sotto choc i carabinieri. Saranno le indagini a far chiarezza sulla tragedia.