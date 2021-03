Il numero dei nuovi positivi in Ciociaria scende sotto quota 200 ma solo per l'effetto del minor numero di tamponi eseguito domenica. Come accade ormai da mesi, il bollettino del lunedì registra numeri al ribasso per via dei pochi tamponi effettuati il giorno precedente.

Dunque, oggi, i nuovi positivi in provincia sono 154 su un totale di 669 tamponi. 60 negativizzati. Altri tre i decessi. Questi i numeri resi noti poco fa nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone.

Per quanto riguarda le vittime, si tratta di "un uomo di 74 anni residente a Supino, un uomo di 70 anni residente a Ferentino e una donna di 91 anni residente a Piedimonte San Germano."

La situazione nei comuni

E' ancora Alatri a registrare il maggior numero di casi, più 23. 22 a Frosinone, 10 a Monte San Giovanni Campano e Veroli, 7 ad Anagni. 6 a Boville Ernica, Fiuggi, Isola del Liri, Ferentino e Ripi. 5 a Paliano, 3 ad Alvito, Ceccano, Fontechiari, Fumone e Vico nel Lazio, 2 a Roccasecca e Sora.

1 solo nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Acuto, Amaseno, Arpino, Casalvieri, Castelliri, Colle San Magno, Ceprano, Collepardo, Morolo, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro, Pofi, Pontecorvo, San Donato val di Comino, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido. Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torrice, Trevi nel Lazio e Vallerotonda.