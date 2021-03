"Un Ulivo per Willy", il liceo di Ceccano ha ricordato nei giorni scorsi il giovane palianese nella "Giornata dei Giusti". Il Comune di Paliano ha raccolto l'invito a partecipare a questa video-conferenza dedicata a Willy Monteiro Duarte. Quest'anno la celebrazione ha previsto la piantumazione di un giovane ulivo dedicato a Willy, onorando l'impegno assunto dall'istituto di Ceccano all'inizio dell'anno scolastico nel ricordare e tramandare il sacrificio del ragazzo palianese.

A rappresentare il Comune di Paliano il presidente del consiglio comunale, Serena Montesanti. «Questa splendida iniziativa rappresenta una nuova occasione per mantenere vivo il ricordo del nostro Willy, facendoci testimoni ancora una volta del suo coraggio, altruismo e bontà d"animo», ha spiegato.

«Ringrazio a nome della nostra città il dirigente scolastico del liceo di Ceccano e il prof. Palladini, referente del progetto, per aver esteso alla nostra comunità la possibilità di partecipare a questa iniziativa. Ringrazio poi i giovani studenti dell'istituto, i quali hanno creato i contenuti per la nuova pagina, dedicata a Willy, nel sito web della "Corte dei Giusti" e composto una canzone in suo onore. Il loro impegno è un segno importante, che rinnova la nostra fiducia nelle nuove generazioni».